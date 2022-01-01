"Я недоволен!". Роналду высказался о результатах "Манчестер Юнайтед"

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился впечатлениями от выступлений команды в нынешнем сезоне.

"Я недоволен результатами "Манчестер Юнайтед". Мы все недовольны, я в этом уверен. Мы знаем, что должны работать усерднее, играть лучше и показывать больше, чем показываем сейчас.

Пусть Новый год станет поворотным моментом сезона! Давайте встретим 2022-й в отличном расположении духа и с сильным менталитетом. Давайте сделаем все возможное, давайте тянуться к звездам и вернем этот клуб туда, где он должен находиться! Присоединяйтесь, мы на вас рассчитываем! С Новым годом, скоро увидимся", - написал Роналду в своем Instagram.

Роналду в нынешнем розыгрыше английской премьер-лиги провел 15 матчей, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.