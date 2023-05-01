"Я дважды спросил ее". Самый титулованный футболист мира дал показания по делу об изнасиловании

Бывший защитник "Барселоны" бразилец Дани Алвес выступил перед судом 17 апреля по делу об изнасиловании, передает корреспондент Vesti.kz.

39-летний защитник подозревается в том, что приставал к молодой женщине в ночном клубе в Барселоне 30 декабря. Она обратилась в полицию и сообщила, что он якобы засунул руку ей под нижнее белье.

"Я заметил ее готовность по тому, как она танцевала, как подошла ко мне, как мы поменялись позициями. Я сказал ей перенести все это в ванную. Она сказала, что да, без проблем. Я сказал ей, что пойду первым и подожду ее внутри. Я дважды спросил ее, нравится ли ей это, и она сказала да. Если бы я увидел ее на выходе, я бы остановился, чтобы спросить, что с ней случилось, потому что до этого все было хорошо", - приводит слова Алвеса Marca.

Напомним, футболист с января этого года находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее футболист представил четыре разные версии случившегося, последний раз подтвердив, что у него с жертвой был половой акт.

С прошлого года он выступает за мексиканский "Пумас". В его карьере также были "Барселона", "Сан-Паулу", "Пари Сен-Жермен", "Ювентус", "Севилья", "Баия".

Алвес - самый титулованный футболист мира. Он завоевал 46 трофеев. Наиболее успешным этапом карьеры бразильца стали его выступления за "Барселону" (с 2008 по 2016 год, с 2021 по 2022-й). В составе "сине-гранатовых" шесть раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды становился обладателем Кубка Испании, четыре раза выигрывал Суперкубок страны, по три раза - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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