Вратарь забил гол ударом через себя и спас команду от поражения

Курьезный эпизод произошел во втором дивизионе чемпионата Норвегии по футболу. Голкипер клуба "Сотра" Мортен Грасмо забил невероятный гол ударом через себя.

Произошло это в матче 12-го тура против клуба "Юллерн". Грасмо подключился к розыгрышу штрафного на 95-й минуте. Вратарь первым среагировал на отскок и спас команду от поражения.

🤯😱 Goal to tie at the last minute? Yes…

goalkeeper goal? Yes…

But "Chilean"?...

Morten Grasmo, from Sotra, did it against Ullern in the third category of Norwegian football.

Have you ever seen anything like it? pic.twitter.com/lIa6X4ZPiy