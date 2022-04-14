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Врачей Марадоны собрались засудить. Им грозит до 25 лет тюрьмы

Врачей Марадоны собрались засудить. Им грозит до 25 лет тюрьмы
©РИА Новости
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Прокуратура, занимающаяся расследованием смерти чемпиона мира по футболу 1986 года Диего Марадоны, потребовала, чтобы медицинский персонал, лечивший аргентинца, предстал перед судом по обвинению в убийстве по неосторожности, сообщает Р-Спорт со ссылкой на другие источники.

Прокуратура заявляет, что восемь медицинских работников, отвечающих за здоровье Марадоны, проявили халатность, оставили его без помощи и бросили "на произвол судьбы". По версии прокуратуры, подсудимые "были инициаторами беспрецедентного, совершенно неадекватного и безрассудного лечения на дому" и якобы занимались импровизацией во время лечения.

Сторона защиты должна представить свои аргументы и может потребовать прекращения дела.

Обвиняемым, в число которых входят нейрохирург Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачев и психолог Карлос Диас, грозит от 8 до 25 лет тюрьмы, если они будут признаны виновными. Обвинения основаны на выводах экспертной комиссии.

Ранее стало известно, что медицинская экспертная комиссия, созданная для расследования смерти Марадоны, подготовила доклад для отправки в судебные органы. В докладе действия медицинской бригады, ответственной за Марадону, были признаны неадекватными, недостаточными и неосторожными. По мнению комиссии, Марадоне не был обеспечен нужный уход и лечение, что могло привести к смерти. Кроме того, медики установили точное время смерти экс-футболиста - во время попытки его реанимировать он был мертв уже несколько часов.
 
Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

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Метки:
Марадона Диего

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