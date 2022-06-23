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Врачам Марадоны предъявили обвинения в убийстве

Врачам Марадоны предъявили обвинения в убийстве
©Reuters

Восемь врачей Диего Марадоны предстанут перед судом по обвинению в убийстве. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 22 июня после завершения расследования смерти легендарного аргентинского футболиста в ноябре 2020 года из-за остановки сердца, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Reuters.

В 236-страничном документе, судья поставил под сомнение поведение, активное или бездействующее, каждого из обвиняемых, которое привело и способствовало достижению плачевного результата. В постановлении отмечается, что восемь человек, включая врачей, медсестер и психолога, которые ухаживали за Марадоной, обвиняются в "обычном убийстве", серьезном обвинении, которое означает умышленное лишение жизни.

Комиссия, назначенная для расследования смерти Марадоны, пришла к выводу, что медицинская команда звезды футбола действовала "неподобающим, неадекватным и безрассудным образом". В свою очередь, обвиняемые отрицают свою ответственность за смерть Марадоны. Судья сказал, что адвокаты некоторых ходатайствуют о прекращении дела.

Преступление такого характера в Аргентине обычно влечет за собой тюремное заключение на срок от 8 до 25 лет, согласно уголовному кодексу страны. Дата судебного разбирательства пока не назначена.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

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Метки:
Марадона Диего Правосудие

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