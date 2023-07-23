Владелец клуба Роналду сделал предложение Анчелотти. Тренер принял решение

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, в чью собственность входит команда Криштиану Роналду "Аль-Наср", предлагал главному тренеру "Реала" Карло Анчелотти перейти на работу в один из клубов местного чемпионата, сообщает AS.
По данным источника, итальянскому специалисту готовы были платить многомиллионный гонорар, но он отказался.
Напомним, ранее стало известно, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года - сразу после окончания контракта с "Реалом".
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