Владелец "Интер Майами" высказался о приходе Месси

Управляющий владелец клуба "Интер Майами" Хорхе Мас после официального подтверждения перехода в команду нападающего Лионеля Месси рассказал о планах своего клуба, передает "Чемпионат". Он выразил благодарность фанатам.

"Для меня большая честь приветствовать Лео Месси и его семью в их новом доме. В 2018 году мы дали обещание построить амбициозный клуб, который привлечет лучших игроков со всего мира. Клуб, который изменит глобальное представление о футболе в США и гарантирует, что, где бы ни обсуждался футбол, наш "Интер Майами" будет частью разговора. Огромное спасибо нашим фанатам, которые никогда не переставали верить. Вместе мы продолжим превращать мечты в реальность", - сказал Мас.

Первый матч в составе "Интер Майами" 36-летний Месси должен провести 21 июля с мексиканским "Крус Асуль" в Кубке лиг.

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