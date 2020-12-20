"Висла" с Жуковым в составе одержала победу в чемпионате Польши

ФК "Висла", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков, одержала победу в гостевом матче 14-го тура чемпионата Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Краковская команда встречалась с "Лехом" и выиграла со счетом 1:0. Автором единственного гола 67-й минуте стал Якуб Блащиковски. Жуков вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.
"Висла" набрала 14 очков в 14 матчах и занимает 12-е место.
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