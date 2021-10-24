"Висла" с Жуковым потерпела самое крупное домашнее поражение в XXI веке

Краковская "Висла", в составе которой выступает футболист сборной Казахстана Георгий Жуков, потерпела поражение от "Шленска" в матче 12-го тура чемпионата Польши.

Встреча прошла в Кракове и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Эрик Эспосито (7-я, 12-я и 77-я минуты), еще по разу отличились Диогу Вердашка (27-я) и Марсель Цилла (90+1).

Для "Вислы" это домашнее поражение стало самым крупным в истории команды в XXI веке.

27-летний Жуков вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Всего в текущем сезоне казахстанец провел девять матчей и забил один гол.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport