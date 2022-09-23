Ванда Нара сообщила о расставании с Мауро Икарди

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего Мауро Икарди, объявила о расставании с мужем. Ранее неоднократно сообщалось о ссорах в паре из-за измен футболиста, сообщает euro-football.ru.

При этом Икарди пытался всеми силами ее вернуть, но, похоже, все тщетно.

"Мне очень больно сейчас. Не хочу читать все слухи в СМИ, лучше сообщу сама. Мы расстаемся. Больше не хочу давать никаких подробностей по этому вопросу. Поймите меня, пожалуйста", - сказала она.

В летнее трансферное окно Икарди покинул французский ПСЖ и перебрался на правах аренды в стамбульский "Галатасарай". Трудовое соглашение рассчитано до середины следующего года.

Напомним, что Нара с 2008 по 2013 год была замужем за другим аргентинским футболистом Макси Лопесом. В браке у них родилось трое сыновей. Вскоре после развода Нара с детьми вернулась в Буэнос-Айрес и начала встречаться с Мауро Икарди, бывшим лучшим другом Лопеса. В мае 2014 года Икарди и Нара поженились, впоследствии у них родились две дочери.

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