В турецком клубе озвучили решение по Криштиану Роналду

Главный тренер стамбульского "Бешикташа" Шенол Гюнеш заявил, что команда не будет предпринимать никаких попыток для подписания соглашения с экс-форвардом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает "Чемпионат".

"Бешикташ" не будет брать игроков в ближайшее трансферное окно, клуб продолжит гонку с нынешним составом. Что касается Криштиану Роналду, то клуб не может взять в состав такого футболиста", - сказал специалист.

Ранее 37-летний Роналду дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором в негативном ключе отозвался о тренерском штабе, руководстве и векторе развития манкунианцев. После этого английская команда приняла решение расторгнуть контракт с нападающим.

В данный момент Криштиану участвует на ЧМ-2022 в Катаре в составе сборной Португалии.

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