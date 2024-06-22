В Саудовской Аравии решили "подрезать" Роналду и Бензема

В Саудовской Аравии защитником мадридского "Реала" Начо Фернандесом заинтересовался новый клуб ,передает Vesti.kz со ссылкой на relevo.com.

Вслед за "Аль-Иттихад" и "Аль-Насром", за борьбу за 34-летнего испанца включилась "Аль-Кадисия", вернувшаяся в высший дивизион.

Новичок лиги всерьез настроен перехватить опытного футболиста.

Отметим, что главной звездой "Аль-Иттихада" является француз Карим Бензема, а лидером "Аль-Насра" считается португалец Криштиану Роналду. Оба футболиста были напарниками Фернандеса в составе "королевского" клуба.

Напомним, что Начо дебютировал за главную команду "Реала" в 2011 году и провел за нее 14 сезонов.

Всего на его счету 364 матча, 16 голов, 10 результативных передач.

Сообщалось, что капитану мадридцев предложили зарплату в размере 20 миллионов евро в год.