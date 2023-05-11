В ПСЖ нашли замену Месси

Капитан сборной Англии Гарри Кейн может стать достойной заменой аргентинцу Лионелю Месси в ПСЖ. В этом уверены в руководстве парижского клуба, передает Le10sport.com.

Французы готовы выложить сто миллионов долларов на покупку форварда, который сейчас выступает за "Тоттенхэм Хотспур". В ПСЖ уверены, что эта сумма должна убедить клуб АПЛ пойти на сделку.

Напомним, что будущее Месси пока не определено. Действующий контракт 35-летнего нападающего с парижским клубом истекает предстоящим летом. Отец игрока заявил, что тот примет решение после окончания сезона.

Кейн же выступает за "Тоттенхэм" с 2011 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 2024 года.

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