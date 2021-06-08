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В польском клубе Георгия Жукова сменился главный тренер

Раньше он работал в чемпионате Чехии.

В польском клубе Георгия Жукова сменился главный тренер
Георгий Жуков. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
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Новым главным тренером ФК "Висла", за которую выступает казахстанец Георгий Жуков, стал словацкий специалист Адриан Гуля. Об этом польский клуб сообщил на своем официальном сайте.

В прошлом сезоне он тренировал "Викторию Пльзень", которая заняла второе место в чемпионате Чехии. 

Напомним, Жуков выступает за "Вислу" с ноября 2019 года. Его последней командой в Казахстане был алматинский "Кайрат". 

По итогам сезона "Висла" заняла 13-е место из 16. Жуков принял участие в 25 матчах и отметился четырьмя голевыми передачами.

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Метки:
Жуков Георгий Польша

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