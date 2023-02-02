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В клубе из Саудовской Аравии довольны адаптацией Роналду

В клубе из Саудовской Аравии довольны адаптацией Роналду
©ФК "Аль-Наср"

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср" доволен адаптацией португальского нападающего Криштиану Роналду, передает "Чемпионат".

Отмечается, что в команде ни у кого нет претензий к 37-летнему футболисту.

Роналду хорошо вливается в коллектив, профессионально относится к делу и оказывает положительное влияние в раздевалке.

Напомним, Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" в конце 2022 года, перед этим расторгнув соглашение с "Манчестер Юнайтед".

В двух официальных матчах в Саудовской Аравии португалец не отметился результативными действиями. Он оформил дубль в товарищеской встрече за объединенную команду "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля" с ПСЖ (4:5).

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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