В Казахстане нашелся министр - фанат Месси

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов признался в том, что является поклонником Лионеля Месси и назвал любимые футбольные клубы, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Благодаря Месси он подписался на страницу футбольного клуба ПСЖ в соцсетях. Асхат Аймагамбетов рассказал, что следит за игрой этого клуба последний год.

"На самом деле я фанат ФК "Барселона" и Месси. После того как Месси перешел в ПСЖ, я также стал смотреть игры этого клуба", - говорит министр.

Также он рассказал, что в английской премьер-лиге следит за игрой "Манчестер Сити". А из казахстанских команд много лет его фаворитом является карагандинский клуб "Шахтер".