В "Барселоне" высказались о трансфере Мбаппе

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал возможный переезд Килиана Мбаппе в Испанию и в частности, в стан главного соперника каталонцев - "Реал".

"Беспокоит ли меня возможный переход Килиана Мбаппе в "Реал"? Нет. Это экстраординарный футболист на бумаге, оказывающий большое влияние.

Когда такой игрок выступает в атаке соперника, то возникают сложности, но я уверен в своей команде. Для меня игроки "Барсы» – лучшие", – цитирует Лапорта Barca Universal.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключен из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.

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