Как в "Аль-Насре" отреагировали на передачу Роналду капитанской повязки

Полузащитник "Аль-Насра" Джалолиддин Машарипов рассказал, как команда отреагировала на передачу Криштиану Роналду капитанской повязки сразу после перехода португальца в клуб, сообщает "Чемпионат". Предыдущим капитаном "Аль-Насра" был центральный защитник Абдулла Маду.

"Было бы немного странно, если бы кто-то из остальных игроков был капитаном. Мы ожидали этого. Наш бывший капитан охотно передал повязку Криштиану без каких-либо проблем. Я думаю, что это лучшее решение. Иначе и быть не может", - приводит слова Машарипова Daily Express.

Напомним, Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" в конце 2022 года, перед этим расторгнув соглашение с "Манчестер Юнайтед". Договор португальца с новым клубом рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в трех матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.