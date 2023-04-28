В "Аль-Насре" отреагировали на "обман" с трансфером Роналду

Представители "Аль-Насра" опровергли высказывания президента клуба Мусалли Аль-Муаммара, появившиеся в СМИ, о том, что при трансфере Криштиану Роналду клуб был обманут, сообщает корреспондент Vesti.kz. Отмечается, что руководитель клуба не давал интервью об этом.

"Заявления, появившиеся в испанской прессе со ссылкой на источник под названием ArabiaNews50, являются ложными, они не соответствуют действительности ни по форме, ни по содержанию. Президент нашего клуба в последнее время даже не давал интервью, никто не знает, что это за источник. Очевидно, это была чья-то неудачная шутка, но некоторые СМИ восприняли это как реальное заявление. У Роналду контракт на два с половиной года, и игрок доволен своим положением", - цитирует главу пресс-службы "Аль-Насра" Аль Валида аль Мухайдаба Antena2.

Ранее испанские СМИ опубликовали заявление Аль-Муаммара, которое было процитировано из ArabiaNews50, в котором он сказал: "За всю свою жизнь меня обманывали всего дважды. В первый раз, когда я заказал три кебаба, а принесли только два, а во второй - при подписании Криштиану Роналду". Эти слова стали вирусными в социальных сетях.

Роналду перешел в "Аль-Наср" в конце декабря 2022 года после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед". На счету 38-летнего португальца 14 проведенных встреч за саудовский клуб, в которых он забил 11 голов и отдал две результативные передачи.