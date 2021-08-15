Умер чемпион мира и Европы по футболу Герд Мюллер

Скончался чемпион мира и Европы по футболу, один из лучших нападающих в истории, немец Герд Мюллер, сообщается на сайте мюнхенской "Баварии".

Мюллер умер утром 15 августа в возрасте 75 лет. В 2015 году "Бавария" объявила, что Мюллер страдает от болезни Альцгеймера.

"Известие о смерти Герда Мюллера глубоко тронуло всех нас. Он - одна из величайших легенд в истории "Баварии", его достижения не имеют себе равных по сей день и навсегда останутся частью великой истории "Баварии" и всего немецкого футбола. Как игрок и как личность Герд Мюллер как никто другой поддерживал "Баварию" и ее развитие до одного из лучших клубов мира. Герд навсегда останется в наших сердцах", - заявил генеральный директор немецкого клуба Оливер Кан.

На клубном уровне Мюллер выступал за "ТСВ 1861 Нердлинген", "Баварию" и американский "Форт-Лодердейд Страйкерс". Он является лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги с 365 голами и "Баварии" (566 мячей в 607 матчах). За сборную ФРГ он забил 68 голов в 62 встречах, становился лучшим бомбардиром мировых и европейских первенств. В 1970 году Мюллер стал обладателем "Золотого мяча".

В составе сборной ФРГ Мюллер выиграл чемпионат мира-1974 и чемпионат Европы-1972. Вместе с "Баварией" он трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов и четырежды в чемпионате Германии.

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