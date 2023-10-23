Украинский клуб решил судьбу сбежавшего футболиста

Украинский "Шахтер" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с футболистом Александром Распутько.

"В связи с невозвращением в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту "Шахтер" расторг соглашение с футболистом Александром Распутько", - говорится в заявлении "горняков".

Ранее СМИ сообщили, что 19-летний полузащитник сбежал из расположения "Шахтера" после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с бельгийским "Антверпеном" (2:1), который прошел 4 октября. Игрок зарегистрировался со своей командой на обратный рейс до Варшавы, но после этого исчез в аэропорту и отключил телефон.

По одной из версий, он мог сбежать в Россию. Ранее в украинских СМИ появились две версии побега Роспутько в Россию. Первая версия - игрок придерживается пророссийских взглядов, на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками. По второй версии, Роспутько попросту не мог договориться с "Шахтером" о новом контракте. Предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до конца сезона, и Роспутько считал, что ему недоплачивают.

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