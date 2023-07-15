Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Убегал от фанатов? Месси проехал на красный свет в США и едва не устроил ДТП. Видео

Убегал от фанатов? Месси проехал на красный свет в США и едва не устроил ДТП. Видео
©ФК "ПСЖ"

Аргентинский нападающий Лионель Месси чуть не попал в аварию в Майами, машина футболиста проехала на красный свет, сообщает TyC Sport.

Инцидент произошел в пятницу. Во время поездки машину Месси сопровождала полиция. Когда на светофоре загорелся красный свет, машина игрока все равно выехала на перекресток. Другие водители успели притормозить. На данный момент неизвестно, находился ли Месси за рулем машины или был на пассажирском месте.

Футболист продолжит карьеру в клубе MLS "Интер Майами", совладельцем которого является бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм.

Ранее Месси покинул ПСЖ, за который выступал с 2021 года. В 75 матчах за команду он забил 32 мяча и сделал 35 голевых передач. До этого Лионель защищал цвета "Барселоны", в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четыре раза Лигу чемпионов.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Месси Лионель США

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus