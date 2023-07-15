Убегал от фанатов? Месси проехал на красный свет в США и едва не устроил ДТП. Видео

Аргентинский нападающий Лионель Месси чуть не попал в аварию в Майами, машина футболиста проехала на красный свет, сообщает TyC Sport.

Инцидент произошел в пятницу. Во время поездки машину Месси сопровождала полиция. Когда на светофоре загорелся красный свет, машина игрока все равно выехала на перекресток. Другие водители успели притормозить. На данный момент неизвестно, находился ли Месси за рулем машины или был на пассажирском месте.

Футболист продолжит карьеру в клубе MLS "Интер Майами", совладельцем которого является бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм.

Ранее Месси покинул ПСЖ, за который выступал с 2021 года. В 75 матчах за команду он забил 32 мяча и сделал 35 голевых передач. До этого Лионель защищал цвета "Барселоны", в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четыре раза Лигу чемпионов.