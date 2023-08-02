Тухель высказался об уходе Мане из "Баварии" в "Аль-Наср"

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал о переходе сенегальского нападающего Садио Мане в саудовский "Аль-Наср", за который выступает португалец Криштиану Роналду, передает FCB Inside.

"Я полностью понимаю, что прощание причиняет ему боль. Мы оба согласились с тем, что то, что происходит прямо сейчас, нехорошо, но также и с тем, что это самое лучшее решение в сложившейся ситуации для всех участников", - сказал тренер.

Напомним, "Аль-Наср" официально объявил о переходе Мане. Сумма сделки пока не называется, но ранее сообщалось, что саудовский клуб готов выложить за сенегальского форварда 37 миллионов евро.

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