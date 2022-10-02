Тренер "Барселоны" назвал лучшего футболиста в мире

Известный в прошлом футболист, а ныне главный тренер "Барселоны" Хави назвал лучшего игрока мира, сообщает Marca. По мнению испанца, им является поляк Роберт Левандовски, который в межсезонье перешел в его команду.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард в девяти матчах за "Барсу" уже забил 12 голов. В последнем туре Ла Лиги его гол принес команде победу со счетом 1:0 над "Мальоркой".

"Левандовски снова сделал разницу. Еще он помогал команде держать линию обороны и двигать мяч. "Барса" сыграла без блеска, но провела хороший матч, и это позволило нам набрать три очень важных очка. На этом стадионе очень сложно набирать очки.

Левандовски дает уверенность. Это бомбардир, топ-игрок, один из лучших в мире, если не лучший. Он не только забивает, но и работает на команду, прессингует и помогает партнерам", - сказал Хави.

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