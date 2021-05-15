Трек диджея Иманбека исключили из официального плейлиста Евро-2020

УЕФА выпустил официальный плейлист предстоящего Евро-2020. В него вошли 100 треков, в том числе один - от представителя России, рэпера Моргенштерна, сообщает Eurosport.

Совместный с казахстанским диджеем Иманбеком и американским рэпером Fetty Wap трек Алишера называется Leck. В нем есть следующие строки:



Собрались как-то раз америкос, казах, еврей (хэй)

Ворвались на твой трап и забрали ****** [девушек легкого поведения] (хэй)

Собрались как-то раз америкос, казах, еврей (хэй, хэй, хэй, хэй, хэй, хэй, хэй)

Сделали такой хит, что весь мир ***** [офигел] (хэй, хэй, хэй, хэй, хэй, хэй, хэй)

Впрочем, позднее саунд был исключен из списка. Причина: ненормативная лексика.

Также в плейлисте можно найти официальный гимн турнира от диджея Мартина Гаррикса и Bono (We Are The People). Еще в него попали мелодии таких известных исполнителей, как Энрике Иглесиас, Джастин Бибер и другие.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 странах Европы.

Спонсор материала Parimatch - онлайн-букмекер №1 в Казахстане. Компания дарит до 70 000 тенге при первом пополнении игрового счета. Получить бонус