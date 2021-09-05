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"Такого феномена в футболе еще не было". Хабиб Нурмагомедов сравнил Роналду и Месси

"Такого феномена в футболе еще не было". Хабиб Нурмагомедов сравнил Роналду и Месси
©sportbible.com
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сравнил звезд мирового футбола - Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Он отметил, что португалец намного круче и по харизме мощнее.

"Роналду или Месси? Если не брать в учет нашу дружбу, то Криштиану все равно намного круче, я так считаю. Месси тоже очень хорошо играет, один из лучших в истории. Но если по игре они равны, то по харизме Криштиану мощнее.

Криштиану Роналду или Роналдо Зубастик? Мое детство - это Зубастик. Давайте, обоих выберем. Всю жизнь смотрел, как он играет. У него не было долгого пика, постоянно были травмы. Где-то с 1996-го по 2005-й он играл. Только восемь-девять лет все было отлично. А Криштиану 17 лет на вершине. В 2004 году он был в финале на Евро, а сейчас 2021-й, и он до сих пор забивает.

Такого феномена в футболе еще не было. Месси начал году в 2006-м, а первую Лигу чемпионов выиграл в 2009-м. Считаю, Месси на пике лет 12, а Криштиану - 17. Мое личное мнение - Криштиану намного круче", - цитирует Нурмагомедова Sport24.

Напомним, что недавно оба футболиста сменили клубы. Роналду перешел в английский "Манчестер Юнайтед", а Месси - во французский ПСЖ.

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Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC Роналду Криштиану Месси Лионель MMA

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