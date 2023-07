Суарес станет свободным агентом в конце года 

Уругвайский нападающий Луис Суарес расторгнет контракт с бразильским "Гремио" в конце года. Об этом в своем твиттере сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение было рассчитано до декабря 2024-го, но будет расторгнуто по согласию сторон на год раньше. Таким образом, в декабре 2023-го Суарес станет свободным агентом.

Как сообщает инсайдер, в услугах футболиста по-прежнему заинтересован клуб из США "Интер Майами", в который недавно перешел Лионель Месси.

Luis Suarez has agreed with Gremio to terminate his contract in December 2023; despite deal expiring in December 2024. 👋🏻🇧🇷



👚🇺🇸 Inter Miami remain interested in signing Suarez as free agent for 2024, after deal collapsed this summer. pic.twitter.com/uwcqt1Mvu8