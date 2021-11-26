Стало известно место Казахстана в рейтинге коэффициентов УЕФА

Казахстан после пятого тура группового этапа Лиги конференций опустился на 30-е место в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Ранее Казахстан занимал 27-ю позицию.
Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне), плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия – 95.641 (10.000)
2. Испания – 85.998 (8.285)
3. Италия – 69,616 (8,428)
4. Германия – 67,499 (8.500)
5. Франция – 50,748 (9.083)
6. Португалия – 47.549 (7,083)
7. Нидерланды – 40.900 (10.800)
8. Австрия – 35.050 (6.600)
9. Шотландия – 33.100 (4.100)
10. Россия – 32.682 (3.500)
...30. Казахстан – 15.500 (2.625)
Напомним, что от Казахстана в еврокубках выступает "Кайрат", который в пяти играх группового этапа Лиги конференций набрал один балл и занимает последнее место в квартете H. Заключительный матч в группе алматинский клуб проведет на выезде с кипрской "Омонией" 9 декабря.