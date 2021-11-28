Стали известны все участники клубного чемпионата мира по футболу

Бразильский "Палмейрас" минувшей ночью выиграл Кубок Либертадорес, таким образом став последним участником предстоящего клубного чемпионата мира по футболу.
Ранее участниками клубного ЧМ стали: "Челси" (Англия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Аль-Ахли" (Египет), "Монтеррей" (Мексика), "Окленд Сити" (Новая Зеландия) и "Аль-Джазира" (Катар).
Жеребьевка соревнований состоится в понедельник, 29 ноября. Стоит отметить, что "Челси" и "Палмейрас", начнут турнир сразу с полуфинальной стадии. Предстоящий клубный чемпионат мира пройдет в ОАЭ в январе 2022 года.