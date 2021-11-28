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Стали известны все участники клубного чемпионата мира по футболу

Стали известны все участники клубного чемпионата мира по футболу
©FIFA
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Бразильский "Палмейрас" минувшей ночью выиграл Кубок Либертадорес, таким образом став последним участником предстоящего клубного чемпионата мира по футболу.

Ранее участниками клубного ЧМ стали: "Челси" (Англия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Аль-Ахли" (Египет), "Монтеррей" (Мексика), "Окленд Сити" (Новая Зеландия) и "Аль-Джазира" (Катар).

Жеребьевка соревнований состоится в понедельник, 29 ноября. Стоит отметить, что "Челси" и "Палмейрас", начнут турнир сразу с полуфинальной стадии. Предстоящий клубный чемпионат мира пройдет в ОАЭ в январе 2022 года.

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