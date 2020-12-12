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Стали известны сроки решения по допинговому делу Исламхана

От него ждут результата второй допинг-пробы.

Стали известны сроки решения по допинговому делу Исламхана
Фото: ФК "Аль-Айн"©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
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В ближайшие дни Азиатская конфедерация футбола примет решение по казахстанскому игроку "Аль-Айна" Бауыржану Исламхану, попавшему ранее в допинг-скандал, сообщает Al ittihad Sport.

Отмечается, что уже завтра должна наступить какая-то ясность по этому вопросу, отсроченному до 13 декабря для выяснения всех обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что у казахстанца должны взять вторую допинг-пробу, по результатам которой и будет вынесен вердикт.

Если же игрок понесет наказание, то клуб из ОАЭ будет вынужден искать ему замену в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против "Аль-Садда". На данный момент игрок отстранен от игр на профессиональном уровне.

 

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Метки:
Футбол Исламхан Бауыржан Допинг Казахстанцы за границей Аль-Айн ФК ОАЭ Сборная РК по футболу

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