Стали известны амбициозные планы клуба из Саудовской Аравии на Месси и Салаха

Клуб "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии не отказался от возможности подписать Лионеля Месси, сообщает Sports.ru.

По информации Sky Sports, саудовский клуб хочет сделать аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом мира. В случае перехода Месси будет зарабатывать больше 200 миллионов фунтов в год.

Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до конца этого сезона. Стороны ведут переговоры о его продлении.

Даже если форвард решит остаться в Европе, саудовцы, скорее, отложат попытки подписать игрока, чем полностью откажутся от этой цели.

Отмечается, что футбольные чиновники Саудовской Аравии считают, что лига способна привлечь абсолютно любого игрока. Так, саудовцы нацелены на то, чтобы в ближайшие сезоны подписать полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне и нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Добавим, что с начала 2023 года в чемпионате Саудовской Аравии выступает Криштиану Роналду. Португалец защищает цвета "Аль-Насра".

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