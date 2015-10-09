Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 09:30
 

Спортивный директор "Барселоны" восхитился Роналду

  Комментарии

Поделиться
Спортивный директор "Барселоны" восхитился Роналду ©instagram.com/portugal

Бывший игрок сборной Португалии, а ныне спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о феномене Криштиану Роналду. 

Поделиться

Бывший игрок сборной Португалии, а ныне спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о феномене Криштиану Роналду. 

Деку заявил, что ментальная сила Роналду всегда отличала его от других и это качество позволило ему взойти на вершину мирового футбола. 

"Криштиану всегда был именно таким. Точно таким же, как сейчас, в плане амбиций, желания учиться, становиться лучше. Это в нем никогда не менялось.

Он всегда работал именно для этого: всегда приходил первым, всегда тренировался больше всех, всегда оставался после занятий бить штрафные, когда все уже уходили, всегда хотел расти и развиваться дальше. Думаю, он никогда не изменит подход.

Нет ни одного спортсмена с такой ментальной силой. Для меня он был человеком, больше всех одержимым саморазвитием. Именно эта черта и сделала его одним из величайших игроков в истории", – сказал бывший хавбек сборной Португалии.

Отметим, что Роналду ныне выступает за "Аль-Наср". Он ведет клуб к долгожданному чемпионству в Саудовской Аравии. В активе звёздного ветерана  23 забитых мяча в лиге – он третий бомбардир в лиге. 

 

Реклама

Живи спортом!