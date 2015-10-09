Сирийский арбитр Ханна Хаттаб был заменен прямо по ходу матча Лиги чемпионов АФК между эмиратской "Аль-Джазирой" и иранским "Гол Гохаром", сообщают Vesti.kz.
Его сменили после перерыва из-за претензий со стороны представителей иранского клуба, заподозривших судью в алкогольном опьянении.
Поводом для недовольства стал эпизод на 32-й минуте встречи. Хаттаб зафиксировал нарушение в центре поля, но неожиданно предъявил жёлтую карточку турецкому голкиперу "Аль-Джазиры" Эрсину Дестаноглу.
После протестов футболистов арбитр пересмотрел своё решение и отменил предупреждение.
Hakem maça sarhoş çıktı, Türk futbolcuya kart gösterdi. Asya Şampiyonlar Ligi II'nin bir maçında hakemin sarhoş maça çıkması nedeniyle 2. yarıda hakem değiştiridli. Suriye'li hakem Hanna Hattab çok kötü durumdaydı ve sarhoş olduğu anlaşıldı. Sahada şaşkın şaşkın dolaşırken orta sahada yapılan bir faulde hiç alakası olmamasına rağmen Türk kaleci Ersin Destanoğlu'na sarı kart gösterdi. Türk kaleciye sarı kart göstermesinde anılarının etkili olduğu veya sınır komşusu olması nedeniyle onu biliyor olması gösterildi.— RUSEN || Press (@RusenPress) November 25, 2026
В перерыве вместо сирийца на поле вышел резервный судья. При этом Азиатская конфедерация футбола официально не подтвердила информацию о возможном алкогольном опьянении Хаттаба.
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