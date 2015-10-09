Серхио Рамос хочет вернуться в Испанию и сыграть на ЧМ-2026

Испанский защитник Серхио Рамос намерен покинуть мексиканский "Монтеррей" и вернуться на родину в ближайшее время.

As со ссылкой на El Chiringuito сообщает, что защитник настроен уйти из мексиканского клуба, но карьеру завершать не собирается. Он хочет играть в Испании или же в клубе из другой европейской страны – при условии, что получит устраивающее его предложение.

Отмечается, что на решение Рамоса повлияли два фактора: первый – его семье комфортнее на Пиренейском полуострове, чем в Мексике, второй – желание сыграть за национальную команду на чемпионате мира.

39-летний футболист считает, что в случае регулярной игры на высоком уровне и в чемпионате, близкому по стилю к испанскому, он сможет убедить главного тренера чемпионов Европы Луиса де ла Фуэнте рассмотреть его кандидатуру. В последний раз Рамос играл за сборную Испании в 2021 году.

