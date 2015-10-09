Молодёжная команда каталонской "Барселоны" на выезде разгромила бакинский "Сабах" со счётом 7:0 в матче пятого тура Юношеской лиги УЕФА (U-19), сообщают Vesti.kz.

Удаление в первом тайме

Встреча началась с неприятного эпизода для хозяев поля. На 21-й и 33-й минутах нападающий "Сабаха" Айомиде Эммануэль Бакаре получил две жёлтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве.

Несмотря на численное преимущество, "Барселона" не сумела открыть счёт до перерыва. Все семь голов каталонцы забили во втором тайме.

"Барселона" забила семь мячей после перерыва

На 62-й минуте Педро Родригес вывел гостей вперёд. Спустя три минуты Оскар Жистау удвоил преимущество каталонцев, а на 75-й минуте оформил дубль.

Затем голами отметились Михал Жук (82-я минута), Горка Буиль Домингес (83-я), Аджай Таварес (89-я) и Нуху Диарассуба (90+1).

Положение команд и матч основных команд

После этой победы молодёжная команда "Барселоны" набрала восемь очков. "Сабах" по-прежнему не имеет набранных баллов.

Напомним, сегодня, 25 ноября, также состоится встреча основных команд клубов. Бакинский "Сабах" примет каталонскую "Барселону" в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт в Баку (Азербайджан) и начнётся в 22:45 по времени Казахстана.

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