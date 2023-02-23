Секс-скандал легенды "Барселоны": известна реакция Дани Алвеса на решение суда

Стало известно, как бывший защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес отреагировал на решение суда оставить его под стражей.

Напомним, что футболист арестован по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Накануне апелляционный суд Барселоны отклонил жалобу защиты и принял решение оставить бразильца под стражей без права внесения залога. Прокуратура считает, что Алвес может скрыться от следствия, покинув Испанию.

По данным Cuatro al dia, бывший защитник "Барселоны" тяжело воспринял решение суда, поскольку надеялся на освобождение. Все утро после вынесения решения Алвес провел в камере молча.

La Razon сообщает, что защита работает над новой стратегией, чтобы вновь попытаться доказать невиновность Алвеса.

39-летний Алвес является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея. За карьеру он играл за мексиканский клуб "Пумас", бразильские "Баию" и "Сан-Паулу", итальянский "Ювентус", французский "Пари Сен-Жермен", испанские "Севилью" и "Барселону".

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