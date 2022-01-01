"Самая переоцененная ночь". Звезда "Монако" не понимает смысла празднования Нового года

Испанский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас поздравил своих подписчиков в социальных сетях с Новым годом. Но испанец сделал это с довольно интересным подтекстом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Есть ли здесь кто-то еще, кто чувствует, что это самая переоцененная ночь в мире? То чувство, когда рано ложишься спать, чтобы с утра 1 января играть в футбол, - несравнимо. Всех с Новым годом", - написал 33-летний хавбек в своем Twitter.

Напомним, что в декабре в составе второй команды "Монако" дебютировал и забил гол казахстанский защитник.