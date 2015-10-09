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Салах стал лучшим бомбардиром в истории сборной Египта

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Салах стал лучшим бомбардиром в истории сборной Египта ©instagram.com/egyptnt

Нападающий "Трабзонспора" Мохамед Салах установил исторический рекорд сборной Египта. 34-летний футболист стал лучшим бомбардиром национальной команды за все время выступлений.

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Нападающий "Трабзонспора" Мохамед Салах установил исторический рекорд сборной Египта. 34-летний футболист стал лучшим бомбардиром национальной команды за все время выступлений.

Форвард оформил дубль в отборочном матче Кубка африканских наций против Малави, завершившемся разгромной победой египтян со счетом 5:0. Второй гол в этой встрече стал для Салаха 70-м в составе национальной команды.

Таким образом, он превзошел достижение Хоссама Хассана, на счету которого было 69 голов в 176 матчах за сборную. Примечательно, что Хассан недавно покинул пост главного тренера египетской национальной команды.


Для достижения исторической отметки Салаху потребовалось 123 матча. Его дебют за сборную Египта состоялся в сентябре 2011 года.

Следующую встречу против Малави египтяне проведут 17 ноября, на этот раз на выезде.

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