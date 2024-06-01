Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду продолжит выступления в клубе из Саудовской Аравии, передает Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Накануне команда звездного португальца уступила в финале Кубка Короля "Аль-Хилялю" (1:1 и 4:5 в серии послематчевых пенальти). После завершения матча генеральный директор "Аль-Насра" Гидо Фьенга подтвердил, что Роналду останется в клубе.

🟡🔵🇵🇹 Al Nassr CEO Guido Fienga confirms that Cristiano Ronaldo will stay at the club also next season.



No doubts, no change of plan for the Portuguese star. pic.twitter.com/fxbHTs0pzX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2024

Действующий контракт 39-летнего форварда истекает через год. На счету Криштиану Роналду 50 забитых мячей в 51 матче завершившегося сезона. Напомним, что экс-игрок лиссабонского "Спортинга, "Манчестер Юнайтед", мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса" стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии. Тем самым он установил необычный рекорд.