Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду продолжит выступления в клубе из Саудовской Аравии, передает Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Накануне команда звездного португальца уступила в финале Кубка Короля "Аль-Хилялю" (1:1 и 4:5 в серии послематчевых пенальти). После завершения матча генеральный директор "Аль-Насра" Гидо Фьенга подтвердил, что Роналду останется в клубе.

🟡🔵🇵🇹 Al Nassr CEO Guido Fienga confirms that Cristiano Ronaldo will stay at the club also next season.



No doubts, no change of plan for the Portuguese star. pic.twitter.com/fxbHTs0pzX