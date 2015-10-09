Globe Soccer Awards представила список претендентов на звание лучшего футболиста года на Ближнем Востоке по итогам 2026 года, сообщают Vesti.kz.
Имена десяти номинантов организация опубликовала на своей странице в социальных сетях.
В шорт-лист вошли сразу три представителя "Аль-Насра": Жоау Феликс, Садио Мане и Криштиану Роналду.
Также на награду претендуют Мусаб Аль-Джувайр и Хулиан Киньонес ("Аль-Кадисия"), Яссин Буну и Рубен Невеш ("Аль-Хиляль"), Эдуард Менди и Айван Тони ("Аль-Ахли"), а также Суфьян Рахими из "Аль-Айна".
The nominees for Best Middle East Player at the 2026 BEYOND Developments GLOBE SOCCER Awards are: Musab Al-Juwayr Yassine Bounou João Félix Sadio Mané Édouard Mendy Rúben Neves Julián Quiñones Soufiane Rahimi Cristiano Ronaldo Ivan Toney Congratulations to all the nominees. Vote for your finalists via the link in bio, at https://t.co/V6uXQtSHUW, or on the Globe Soccer App.— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 18, 2026
Globe Soccer Awards - ежегодная футбольная премия, в рамках которой отмечают лучших игроков, тренеров, клубы, агентов и других представителей футбольной индустрии. Церемония награждения традиционно проводится в конце декабря в Дубае (ОАЭ).
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