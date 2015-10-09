Роналду покинет Саудовскую Аравию? Агент рассказал о прощальном матче португальца

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о том, каким может быть прощальный матч Криштиану Роналду в профессиональном футболе.

Барбоза считает, что проводы Роналду в национальной команде могут отличаться от того, как завершал международную карьеру Лионель Месси.

Агент также обратил внимание на неоднозначные обстоятельства ухода Криштиану из сборной.

"К Роналду и Месси в сборных разное отношение. Криштиану, к сожалению, не сумел удержать равновесие в сборной, он ушёл некрасиво, со скандалом. И это очень грустно. Поэтому на данный момент у него и получились такие проводы. Но думаю, что позже будет матч, в котором Роналду попрощается с футболом. И полагаю, что прощальной игрой Роналду в карьере будет матч "Спортинга" со сборной Португалии. Это было бы красиво. Не думаю, что Роналду закончит карьеру и будет прощаться с футболом в Саудовской Аравии в "Аль-Насре". Я в это просто не верю. Всё-таки в "Спортинге" он провёл немало времени, это его родная команда. Поэтому мне кажется, что есть шанс такого матча. Это было бы идеально. Появился бы повод собраться всем вместе и попрощаться с Роналду на том уровне, которого он заслуживает", — цитирует Барбозу "МАТЧ ТВ".

Напомним, именно в "Спортинге" Роналду начинал профессиональную карьеру, прежде чем в 2003 году перебрался в "Манчестер Юнайтед". Впоследствии португалец выступал за "Реал", "Ювентус" и "Аль-Наср".

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