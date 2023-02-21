Роналду переехал из отеля-небоскреба в собственный дом в Саудовской Аравии

Португальская звезда Криштиану Роналду переехал из отеля-небоскреба в свой личный дом в Эр-Рияде, передает Mirror.

Футболист, который в конце декабря перешел в местный клуб "Аль-Наср", выбрал эксклюзивный комплекс с высоким уровнем безопасности, где удобно расположены магазины, рестораны и тренажерные залы.

В настоящее время неизвестно, куда именно переехал Роналду со своей семьей. Его мать также прибыла в Саудовскую Аравию, но пока нет информации, где она будет проживать.

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Напомним, в конце декабря Роналду подписал с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии контракт на 2,5 года, по которому он будет получать около 200 миллионов евро за сезон. Сейчас его клуб возглавляет турнирную таблицу, а португалец успел порадовать болельщиков покером.