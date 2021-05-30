Роналду остается в "Ювентусе"? Его девушка рассказала подробности

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала о его планах на дальнейшую карьеру, передает "Чемпионат".

Ранее появились новости о том, что футболист хочет уйти из "Ювентуса" и остаться до завершения карьеры в родном "Порту". Также сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Ромы".

Родригес же заявила, что португалец останется в туринском клубе.

"Криштиану остается в "Ювентусе", - сказала она.

Контракт Роналду с "Ювентусом" действует до лета 2022 года. Он выступает за клуб с 2018 года, перейдя в него из мадридского "Реала" за 117 миллионов евро. Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.

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