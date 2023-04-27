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Роналду обратился к болельщикам. Его "Аль-Наср" рискует остаться без трофеев

Роналду обратился к болельщикам. Его "Аль-Наср" рискует остаться без трофеев
©ФК "Аль-Наср"

Криштиану Роналду опубликовал мотивационный пост и обратился к болельщикам, сообщают Vesti.kz. Нападающий "Аль-Насра" оставил сообщение в соцсетях после поражения в полуфинале Кубка Саудовской Аравии от "Аль-Вехди" (0:1).

"Мы продолжаем бороться и упорно трудимся, готовясь к следующим матчам", – написал Роналду в твиттере.

"Аль-Наср" в этом сезоне может остаться без трофеев. В январе клуб португальца вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв "Аль-Иттихаду" в полуфинале (1:3). В последний раз Роналду забивал 4 апреля.

В чемпионате "Аль-Нарс" за шесть туров до конца отстает на три очка от лидера турнирной таблицы "Аль-Иттихада", имеющего игру в запасе.

Роналду перешел в "Аль-Наср" в конце декабря 2022 года после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед". На счету 38-летнего португальца 14 проведенных встреч за саудовский клуб, в которых он забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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