Роналду обратился к болельщикам. Его "Аль-Наср" рискует остаться без трофеев

Криштиану Роналду опубликовал мотивационный пост и обратился к болельщикам, сообщают Vesti.kz. Нападающий "Аль-Насра" оставил сообщение в соцсетях после поражения в полуфинале Кубка Саудовской Аравии от "Аль-Вехди" (0:1).

"Мы продолжаем бороться и упорно трудимся, готовясь к следующим матчам", – написал Роналду в твиттере.

We keep fighting and working hard preparing for the next games!💪🏼 pic.twitter.com/FboPDnNsTS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 26, 2023

"Аль-Наср" в этом сезоне может остаться без трофеев. В январе клуб португальца вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв "Аль-Иттихаду" в полуфинале (1:3). В последний раз Роналду забивал 4 апреля.



В чемпионате "Аль-Нарс" за шесть туров до конца отстает на три очка от лидера турнирной таблицы "Аль-Иттихада", имеющего игру в запасе.

Роналду перешел в "Аль-Наср" в конце декабря 2022 года после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед". На счету 38-летнего португальца 14 проведенных встреч за саудовский клуб, в которых он забил 11 голов и отдал две результативные передачи.