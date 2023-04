Роналду обратился к болельщикам. Его "Аль-Наср" рискует остаться без трофеев

Криштиану Роналду опубликовал мотивационный пост и обратился к болельщикам, сообщают Vesti.kz. Нападающий "Аль-Насра" оставил сообщение в соцсетях после поражения в полуфинале Кубка Саудовской Аравии от "Аль-Вехди" (0:1).

We keep fighting and working hard preparing for the next games!💪🏼 pic.twitter.com/FboPDnNsTS