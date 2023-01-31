Роналду жестко разыграли. Что сделал Криштиану?

Рикардо Регуфе, новый агент португальского форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду, разыграл своего подопечного, передает "Чемпионат".
Во время совместного перелета Регуфе воспользовался моментом и засунул еду в рот нападающему, когда тот спал.
Криштиану, не открывая глаз, начал жевать.
По сообщениям различных источников, именно Регуфе способствовал переходу Роналду в "Аль-Нарс".
Напомним, что за два проведенных официальных матча в составе нового клуба Роналду не отметился забитыми голами.
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