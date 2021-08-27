Роналду близок к переходу в клуб АПЛ и понижению зарплаты

Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к переходу из "Ювентуса" в "Манчестер Сити", передает "Чемпионат" со ссылкой на инсайдера.

Отмечается, что агент португальца Жорже Мендеш уже сегодня выйдет на прямой контакт с представителями клуба и обсудит зарплату своего клиента. Причем она будет меньше 31 миллиона евро, которые Роналду получал за каждый год по контракту с туринцами.

Напомним, Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее появилась информация, что он присоединится к Лионелю Месси в ПСЖ.

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