Роналдиньо назвал своего фаворита на "Золотой мяч"

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо назвал футболиста, который заслуживает выиграть "Золотой мяч" по итогам 2024 года.

"Винисиус Жуниор заслуживает получить "Золотой мяч", – заявил бывший форвард "Барселоны" Роналдиньо в интервью YouTube-каналу Cartoloucos.

В минувшем сезоне Винисиус Жуниор стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе "Реала". В 39 матчах он отличился 20 голами и 9 ассистами.

Отметим, что согласно мнению Goal, больше всего шансов выиграть "Золотой мяч" у нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора. На второй строчке расположился хавбек "сливочных" Джуд Беллингем. Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе замыкает тройку лидеров.