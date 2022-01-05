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Ромелу Лукаку извинился за скандальное интервью

Ромелу Лукаку извинился за скандальное интервью
©Getty Images
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку извинился за интервью, в котором он выразил недовольство своей ролью в лондонской команде. Его слова вызвали большой скандал в Англии, сообщает "Чемпионат".

"Дорогие фанаты, мне жаль, что я расстроил вас своим интервью. Вы знаете, что я с детства связан с нашим клубом и понимаю, что вы огорчены. Теперь мне нужно приложить все усилия, чтобы вернуть ваше доверие, и я сделаю все, чтобы доказать свою преданность клубу. Я работаю на тренировках, отдаю все силы во время матчей.

Также я прошу прощения у тренера и у партнеров, поскольку считаю, что мои комментарии вышли в свет в неподходящий момент. Я бы хотел оставить эту историю в прошлом и сделать все, ради того, чтобы мы начали побеждать, а я радовал вас своей игрой", – сказал Лукаку.

Напомним, 28-летний форвард заявил журналистам, что в ситуации с летним переходом из "Интера" в "Челси" "все должно было произойти не таким образом". Также он тепло обратился к болельщикам миланского клуба и изъявил желание вернуться в стан "нерадзурри" и сделать это в тот момент, когда он еще будет способен приносить титулы. 

Разумеется, эти высказывания оскорбили фанатов "Челси". Мгновенно на бельгийца обрушился шквал критики, который не утихает в социальных сетях до сих пор. Болельщики требуют продажи Ромелу, который лишь минувшим летом вернулся в клуб спустя семь лет. 

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Метки:
Челси АПЛ

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