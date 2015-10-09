Нападающий американского клуба "Чикаго Файр" Роберт Левандовски продлил свою голевую серию, передают Vesti.kz.

38-летний поляк отличился в первом матче раунда плей-офф Кубка МЛС против "Шарлотт". Левандовски забил гол на 68-й минуте, сравняв счёт.

Таким образом, он забил в третьем матче подряд. За эти три встречи Левандовски отличился в общей сложности четыре раза.

Всего в этом сезоне бывший нападающий "Барселоны" и "Баварии", включая матчи плей-офф, провёл за "Чикаго Файр" 20 матчей. На его счету 10 голов и 4 результативные передачи.

Сам матч завершился со счётом 2:1 в пользу "Шарлотт". В составе победителя голы забили Лиэль Абада (48-я) и и Пеп Бьель (90+12).

Второй матч серии до двух побед состоится 28 ноября.

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