Роберт Левандовски покинул новый клуб и вернулся в Европу

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски покинул расположение американского "Чикаго Файр" и присоединился к национальной команде для подготовки к ноябрьским матчам Лиги наций УЕФА, сообщают Vesti.kz.
Левандовски вызван в сборную Польши
38-летний форвард получил очередной вызов в национальную команду и поможет ей в заключительных встречах группового этапа. 15 ноября подопечные Яна Урбана сыграют на выезде с Румынией в рамках пятого тура, а 18 ноября примут дома лидера группы — сборную Швеции.
После четырёх матчей Польша набрала четыре очка и занимает третье место в квартете H элитного дивизиона Лиги наций.
Zaczynamy listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. 🇵🇱 📸 Wojciech Kołodziejczyk https://t.co/ji55zNOrgb— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 9, 2026
Левандовски продолжает обновлять статистику
Отметим, что Левандовски с 92 голами остаётся лучшим бомбардиром в истории сборной Польши.
Летом 2026 года после завершения контракта с каталонской "Барселоной" именитый нападающий перебрался за океан и продолжил карьеру в МЛС, подписав соглашение с "Чикаго Файр".
В составе американского клуба поляк провёл 23 матча, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.
Poland’s all-time top scorer returns 🇵🇱 Robert Lewandowski will join @LaczyNasPilka for UEFA Nations League B matches. https://t.co/LvMqBvM3Y3— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) November 9, 2026
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