Роберт Левандовски покинул новый клуб и вернулся в Европу

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски покинул расположение американского "Чикаго Файр" и присоединился к национальной команде для подготовки к ноябрьским матчам Лиги наций УЕФА, сообщают Vesti.kz.

Левандовски вызван в сборную Польши

38-летний форвард получил очередной вызов в национальную команду и поможет ей в заключительных встречах группового этапа. 15 ноября подопечные Яна Урбана сыграют на выезде с Румынией в рамках пятого тура, а 18 ноября примут дома лидера группы — сборную Швеции.

После четырёх матчей Польша набрала четыре очка и занимает третье место в квартете H элитного дивизиона Лиги наций.

Zaczynamy listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. 🇵🇱 📸 Wojciech Kołodziejczyk https://t.co/ji55zNOrgb — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 9, 2026

Левандовски продолжает обновлять статистику

Отметим, что Левандовски с 92 голами остаётся лучшим бомбардиром в истории сборной Польши.

Летом 2026 года после завершения контракта с каталонской "Барселоной" именитый нападающий перебрался за океан и продолжил карьеру в МЛС, подписав соглашение с "Чикаго Файр".

В составе американского клуба поляк провёл 23 матча, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

Poland’s all-time top scorer returns 🇵🇱 Robert Lewandowski will join @LaczyNasPilka for UEFA Nations League B matches. https://t.co/LvMqBvM3Y3 — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) November 9, 2026

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